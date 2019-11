JUVENTUS MILAN CASO CRISTIANO RONALDO / Dopo la rabbia per la sostituzione in Juventus-Milan, Cristiano Ronaldo si concentra sugli impegni della Nazionale portoghese. Intanto, spuntano alcuni retroscena su come lo spogliatoio ha vissuto la sua tensione durante il big match di domenica scorsa: clicca qui per restare aggiornato.

Il pensiero comune negli ambienti bianconeri, riporta 'Tuttosport', sarebbe sintetizzabile in un breve concetto: alla Continassa, più che l'episodio della sostituzione, interessa soltanto che Cristiano torni a fare il CR7, a differenza di quanto accaduto nelle ultime opache prestazioni.

Non sembra escluso, inotlre, che al suo ritorno Ronaldo possa scusarsi e portare la squadra fuori a cena, ma nessuno nello spogliatoio bianconero si aspetterebbe o riterrebbe necessari gesti simili.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -->>>>

Calciomercato Juventus, atteso confronto Nedved-Ronaldo

Juventus, ESCLUSIVO Paniz: "A Ronaldo pensa la società. Conte? Serve rispetto"

Juventus-Milan, caso Ronaldo: il mistero del labiale, la 'verità' dal Portogallo

Juventus-Milan, Capello 'stronca' Ronaldo: "No dribbling da tre anni!"