p>CALCIOMERCATO INTER DE PAUL MANDRAGORA NANDEZ / L'Inter è pronta a sbaragliare la concorrenza già a gennaio per Kulusevski ma la dirigenza nerazzurra valuta diverse alternative per il rinforzo a centrocampo da regalare a Conte. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' due giocano nell'Udinese e sono Rodrigo De Paul, fantasista argentino già cercato in passato, e Rolando Mandragora, visionato di recente dagli osservatori nerazzurri. Gli agenti di Xhaka si sono fatti in avanti dopo la rottura con l'Arsenal, attenzione anche a Nandez che si sta mettendo in luce a Cagliari. Per le corsie laterali occhi puntati sempre su Florenzi.

