CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVI / Juventus alle prese con le questioni rinnovi. Insieme a Cuadrado, presto anche il portiere Szczesny potrebbe firmare un nuovo accordo. Come riporta 'Tuttosport', infatti, sarebbe in fase avanzata la trattativa tra le parti, considerando i confronti avvenuti tra Paratici e il suo agente: clicca qui per restare aggiornato.

Szczesny potrebbe prolungare fino al 2023/24, quando avrà 33/34 anni, con ingaggio migliorato rispetto ai quattro milioni attualmente percepiti.

Per, invece, la società dovrebbe far valere un’opzione unilaterale scritta nel contratto del francese con automatico scatto della scadenza dal 2020 al 2021, mentre non è da escludere che Gonzaloa gioco lungo possa prolungare di un anno (scadenza 2022) per due ragioni: spalmare l’ingaggio su un’annualità in più ed eventualmente vantare un maggiore potere contrattuale in caso di offerte irrifiutabili dall’estero. Il rinnovo di(n scadenza al 2022), infine, non è considerato una priorità.

