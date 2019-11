Calciomercato Juventus, Paratici in missione a Londra per Sarri

CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN PARATICI MANDUZKIC / Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, è in missione a Londra. Come riportato dal 'Corriere dello Sport' il dirigente bianconero cercherà di sistemare una volta per tutte il caso Manduzkic: il Manchester United sembra essere l'opzione al momento migliore per il centravanti croato, finito ai margini del progetto tecnico di Sarri. L'opzione Bayern Monaco non è da scartare con la Juve pronta ad incassare 10-15 milioni.

Si cercherà anche di sondare la pista che porta a Pogba, mentre Paratici resta vigile su Willian. L’attaccante brasiliano andrà in scadenza a giugno e non è escluso che si possa già ragionare in ottica della prossima stagione per anticipare la probabile ampia concorrenza. Occhi puntati anche su Emerson Palmieri, che tanto è piaciuto a Sarri lo scorso anno nell’esperienza in Blues.

