CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS CALLEJON KOULIBALY / Nonostante il grande caos scoppiato in città, la dirigenza del Napoli sembra decisa a non smantellare la rosa nella finestra invernale di calciomercato.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', mentre De Laurentiis è chiamato a fare i conti con nuove voci provenienti dal Qatar sull'acquisizione del club, in società non è prevista alcuna operazione di snellimento dell’organico, né addii anticipati. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

A partire da mister 108 milioni Kalidou Koulibaly, finito nel mirino di Manchester United e Manchester City: Situazione bloccata anche per Allan e per il duo Mertens-Callejon che piace tanto alla Cina: a gennaio però sarà impossibile andar via a parametro zero. Non partirà neanche Hysaj, sempre nel mirino della Roma, vista l'emergenza in difesa.

