CALCIOMERCATO NAPOLI MILAN ANCELOTTI / Momento critico per Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli. Tagliato fuori dalla lotta scudetto ormai da settimane, il club campano, con risultati e prestazioni negative, sta metendo a serio rischio anche il piazzamento in zona Champions League, eventualità molto sgradita al suo presidente, che ha quindi messo in discussione il tecnico.

Senon dovesse essere esonerato già a stagione in corso, quindi, la separazione sarebbe solo rimandata a fine stagione, quando potrebbe farsi avanti il Milan clicca qui per restare aggiornato.

Rimasto in ottimi rapporti con 'Carletto', il d.t. Maldini, nel caso dovesse restare in dirigenza, riporta 'Tuttosport', starebbe pensando al suo ritorno per far rinascere il club rossonero. Tuttavia, resta da capire la volontà di Ancelotti, che dopo aver deluso a Napoli potrebbe preferire la Premier League o una Nazionale. Al Milan, invece, tornerebbe solo con la garanzia di un mercato all'altezza.

