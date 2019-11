CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN CHIESA JUVENTUS / Se il mercato di gennaio non offre chissà quali grandi occasioni, l'Inter è chiamata invece nella prossima finestra estiva di calciomercato ad arrivare ad almeno due top player per ricucire maggiormente il gap che attualmente c'è dalla Juventus. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' Marotta e Conte sono pronti a contendere proprio alla Juventus sul mercato Federico Chiesa e Christian Eriksen.

Il talento dellasi era promesso qualche mese fa a, ma l'arrivo dinella dirigenza viola ha cambiato le carte in tavola. L'Inter è pronta a contenderselo fino all'ultimo milione, la base d'asta partirà da 60 milioni di euro.

La dirigenza nerazzurra valuta con attenzione anche l'evolversi della situazione legata al fantasista danese del Tottenham, in scadenza di contratto con gli 'Spurs' a giugno 2020. Il rinnovo sembra lontano, l'Inter ha dimostrato negli ultimi anni di piazzare importanti colpi a parametro zero. Bisognerà fare anche in questo caso i conti con la Juventus, ma anche con il Manchester United che ci proverà già a gennaio.

