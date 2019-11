CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Il Milan coltiva l'idea di riportare in Italia Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza rossonera è a caccia di un leader che sappia trascinare la squadra in questa difficile e particolare stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Lo svedese, legato ai Los Angeles Galaxy fino al 31 dicembre, sembra essere il profilo giusto.

Le voci di un possibile ritorno in Premier League e alal momento sono state smentite dall'Inghilterra, in Italia in corsa oltre al Milan ci sono. Milano resta però una città a cui Ibra e i suoi figli sono fortemente legati.

Dopo averci già provato nella passata stagione, Elliott proverà a capire se ci sono veramente i margini per riportare Ibrahimovic in città. Nei prossimi giorni la dirigenza rossonera incontrerà Raiola per parlare del rinnovo di Donnarumma e si affronterà anche il discorso legato al futuro dello svedese.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -->>>>

Calciomercato Milan, torna Ancelotti: la strategia di Maldini