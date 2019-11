CALCIOMERCATO ROMA SMALLING / "Il Manchester United mi manca, ma mi sto godendo questa esperienza. Spero di continuare con queste prestazioni positive in campo e di avere una stagione ricca di successi. Complessivamente non posso chiedere di più, sono qui da poco". In un'intervista rilasciata a 'TalkSport', Chris Smalling ha fatto un primo bilancio piuttosto positivo sulla sua nuova esperienza con la maglia della Roma.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Come anticipato da Calciomercato.it, la Roma punta al riscatto anticipato di Smalling, che ha già convinto dirigenza e tifosi. Il difensore inglese ha comunque dichiarato di non pensare al proprio futuro: "L'obiettivo della Roma è quello di tornare in Champions League e di vincere qualcosa, sono concentrato solo su questo. Futuro? Vedremo alla fine della stagione se saremo riusciti a vincere un trofeo, poi potrò decidere dove giocare. In questo momento sono concentrato solo sul campo".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato, asse Juventus-Roma sempre 'caldo': le ultime

Roma, conferme su Florenzi in bilico: c'è anche la Juventus

Roma, infortunio Spinazzola: le ultime sulle sue condizioni