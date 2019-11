BRESCIA BALOTELLI / Mario Balotelli torna a far parlare di sé, stavolta per questioni extra-campo. Come riportato dall'ANSA, infatti, l'attaccante del Brescia è stato sanzionato con un divieto di guida in Svizzera per tre mesi, dal 31 dicembre 2019 al 30 marzo 2020, a causa di un'infrazione alle norme della circolazione stradale non precisata commessa in Canton Ticino. La sanzione risale allo scorso 30 ottobre ed oltre al divieto di guida prevede anche il pagamento di una somma che ammonta a 100 franchi, circa 90 euro. Nelle ultime settimane il centravanti è stato anche protagonista, stavolta suo malgrado, di un altro spiacevole episodio di razzismo durante Verona-Brescia.

Del caso del 'Bentegodi' si è poi discusso a lungo e ha parlato anche il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, che si è espresso così sulla vicenda riguardante Balotelli . Non sono di certo tempi facili, dunque, per l'attaccante del Brescia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Razzismo, lo sfogo di Balotelli: "Vergognatevi. Grazie a chi non nega l'evidenza"

Razzismo, Salvini contro Balotelli: "Non abbiamo bisogno di fenomeni"

Verona, ESCLUSIVO sindaco Sboarina: "Balotelli? Nessun coro, inspiegabile quello che ha fatto"