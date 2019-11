CALCIOMERCATO INTER MILA MODRIC / Entrato da tempo nel mirino di Milan e Inter, Luka Modric ha aperto alla Serie A. Il fuoriclasse del Real Madrid, accostato anche alla Juventus in Italia, è in scadenza a fine stagione, fattore che lo spinge a valutare tante opzioni per il suo futuro: clicca qui per restare aggiornato.

Così, parlando del nostro torneo, il croato ha usato parole felici: "L’Italia mi piace, è vicino alla Croazia - ha spiegato a 'Sky Sport' - Seguo la Serie A perché ho molti compagni di Nazionale che ci giocano. Poi gli italiani sono fantastici e hanno una mentalità simile a noi croati. Possibili trattative di calciomercato? Vedremo se un giorno potrò giocare in Italia, non posso parlare di questo perché sono un giocatore del Real Madrid, mi piace stare nel Real e per adesso vedo il mio futuro solo lì".

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -->>>>

VIDEO CM.IT - Milan, rispunta Modric. Inter, non solo Vidal

Calciomercato, tempi duri per Modric: Juve e Inter ne approfittano!