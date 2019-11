NAPOLI JENNY INSIGNE / Lady Insigne non ha paura. Chiarendo la sua posizione dopo alcune indiscrezioni circolate sul web, Jenny Darone, moglie del capitano del Napoli, ha parlato in maniera concisa: "Voglio precisare che non ho paura di vivere nella mia città, come ho letto incredibilmente sul web. Sono napoletana e fiera di esserlo - spiega a 'Napoli Magazine' - Vado sempre a trovare i miei genitori. Nessun caso, dunque”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -->>>>

Napoli, Lozano rompe il silenzio: messaggio all'ambiente

Napoli, offerta dal Qatar per De Laurentiis: le ultime di CM.IT