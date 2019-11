NAPOLI LOZANO / Il 'Chucky' Lozano rompe il silenzio e posta sui social le sue riflessioni sul momento del Napoli. Tramite un lungo post sul suo profilo Instagram, l'esterno offensivo ha mandato un messaggio a tutto l'ambiente: clicca qui per restare aggiornato.

Mostrando l'immagine del gruppo unito, Lozano ha ricevuto i complimenti per la carica mostrata: "Per lasciare un segno devi toccare il suolo prima di volare - ha scritto il messicano - La tua vita fa parte di una catena di coincidenze a cui è stata data l'opportunità di cambiare il mondo. Quindi, nel caso in cui te ne fossi dimenticato, ricorda che il successo non arriva da un solo allenamento. Il successo sono le mani che ti tolgono le scarpe e ti chiedono se sei felice. Il successo non è una manciata di estranei che applaudono, ma rendere orgogliose le persone che ti vogliono bene. I sogni non sono solo aspettative dalle scarpe pulite, sono ciò che ti fa sentire con la terra sotto i piedi e ti tiene pronto per le cose che non pensavi di ottenere. Quindi guarda la vita in faccia e dille che se lei è una pu***na, tu lo sei di più".