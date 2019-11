CALCIOMERCATO INTER MILAN RAKITIC / Ivan Rakitic potrebbe lasciare il Barcellona già a gennaio. Il croato è diventato un peso per il Barcellona e per il tecnico Valverde, che in questa stagione non lo schiera praticamente mai. Una situazione complessa per il giocatore, che non ha nascosto il suo stato d'animo ai microfoni di 'Universo Valdano' su 'Movistar+': "Come potrei essere felice? Giocando a calcio. E, come dico tante volte, come si sente mia figlia piccola quando le togli un giocattolo? Si sente triste. Ecco, anche io mi sento così. Mi hanno tolto il pallone. Sono triste".

Il centrocampista, nel mirino di Inter e Milan, ha aggiunto: "Mi piacerebbe mostrare quello che sento, e se c'è da piangere non c'è problema, così come sono il primo a festeggiare".

Con un pizzico d'orgoglio, Rakitic ha ricordato di sentirsi ancora pronto a dare tanto al calcio: "Rispetto le decisioni dell'allenatore, però qui ho dato moltissimo in cinque anni e voglio continuare a godermi questa carriera. Ho 31 anni, non 38, sono nel mio miglior momento".

