Juventus, in Portogallo: "Cristiano Ronaldo non ha alcun problema fisico"

CRISTIANO RONALDO PORTOGALLO JUVENTUS / In Portogallo non hanno dubbi: Cristiano Ronaldo sta benissimo. Nonostante i fastidi che hanno limitato il suo rendimento negli ultimi match della Juventus (e portato a due sostituzioni consecutive, contro Lokomotiv e Milan, con le conseguenti polemiche), oggi l'attaccante si è allenato regolarmente con il gruppo della Nazionale portoghese. Come sottolineano i giornalisti di 'O Jogo', presenti alla sessone, "il capitano ha lavorato senza limitazioni, completamente integrato col gruppo e con ottimo stato d'animo".

Già dimenticati, quindi, i problemi dei giorni scorsi per la stella bianconera.

