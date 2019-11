Calciomercato Milan, ancora Correa: ecco il piano

CALCIOMERCATO MILAN CORREA SIMEONE / Diego Simeone vuole una punta per il suo Atletico Madrid. Il nome in cima alla lista dei desideri resta sempre quello di Rodrigo. L'attaccante del Valencia, ad un passo dai Colchoneros la scorsa estate, come riporta 'As', continua ad essere il preferito del tecnico argentino nonostante un avvio di stagione alquanto deludente con soli due gol. L'Atletico Madrid necessita di una vera prima punta ma senza la cessione di qualcuno difficilmente Simeone verrà accontentato.

Al momento va scartata la possibilità di vendere Diego Costa che non sembra intenzionato a lasciare la Capitale spagnola nel mercato di gennaio.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Potrebbe così tornare di moda il nome di Correa, che in estate avrebbe fatto carte false per vestire la maglia del Milan.

Rebic sta faticando terribilmente ad ambientarsi e Boban e Maldini potrebbero tornare a fare un tentativo per l'argentino, primo obiettivo dello scorso calciomercato. La cessione di Correa, che potrebbe avvenire ad una cifra vicina a 35-40 milioni di euro, libererebbe lo spazio per Rodrigo, l'attaccante tanto atteso da Simeone.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -->>>>

Calciomercato Milan, le ultime di CM.IT sul ritorno di Thiago Silva