Calciomercato Milan, tutti pazzi per Camavinga: prezzo alle stelle!

CALCIOMERCATO MILAN CAMAVINGA / Eduardo Camavinga è uno dei nuovi talenti del calcio francese. Il centrocampista classe 2002, che ha compiuto 17 anni solo l'altro ieri, è stato convocato in Nazionale Under 21 dopo le ottime prestazioni con la maglia del Rennes. Nonostante la giovanissima età, il calciatore originario della Repubblica Democratica del Congo, è diventato un titolare inamovibile con i rossoneri, giocando tutte le partite di Ligue 1 da titolare. Ha tirato il fiato delle volte, invece, in Europa League, mettendosi comunque in mostra nel match contro la Lazio e facendosi così scoprire dai tifosi italiani.

Le sue prestazioni però non sono passate inosservate agli esperti del settore: il- che con il nuovo scouting è molto attento al calcio francese - ha da tempo messo gli occhi su Camavinga ma strapparlo alla concorrenza, adesso, sembra davvero impossibile. Tutte le grandi del calcio europeo, infatti, hanno messo gli occhi sul giocatore. Barcelona, Real Madrid, Bayern Monaco, Arsenal, Chelsea, Manchester United e City stanno pensando a lui. Il valore di mercato si aggirerebbe già attorno ai 40 milioni di euro.