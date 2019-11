ARGENTINA MASCHERANO ESTUDIANTES / Dopo due anni in Cina, Javier Mascherano è pronto a rispondere al richiamo della patria. A fine dicembre il suo contratto con l'Hebei Fortune scadrà e molti club argentini hanno contatto il suo agente per riportare in Argentina 'el Jefecito'. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, l'ex Barcellona e Liverpool ha ricevuto anche qualche sondaggio europeo, ma a 35 anni ha prevalso la voglia di tornare a casa.

La possibilità di ingaggiare un giocatore di questo livello a parametro zero ha ovviamente messo in allarme molte società , ma quella che sin qui ha mosso passi più concreti è stata l'. Il club biancorosso è attualmente in netto vantaggio rispetto alle pretendenti, anche grazie al ruolo di Juan Sebastian, presidente, e di mister Gabiche ha condiviso con Mascherano lo spogliatoio del Barça nella stagione 2010/11.