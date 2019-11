Roma, infortunio Spinazzola: le ultime sulle sue condizioni

ROMA INFORTUNIO SPINAZZOLA / Dopo l'infortunio che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo la sfida con il Parma, oggi il terzino della Roma Leonardo Spinazzola si è sottoposto agli esami strumentali del caso. Gli stessi hanno rivelato che il calciatore, che a causa dei suoi problemi fisici ha dovuto disertare gli impegni con la Nazionale, ha subito un affaticamento al flessore della coscia destra, escludendo ulteriori complicazioni.

L'ex juventino, quindi, sarà valutato giorno per giorno in vista della sfida al Brescia, in programma il prossimo 24 novembre allo stadio Olimpico.

