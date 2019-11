Calciomercato Milan, UFFICIALE: rinnova Maldini

CALCIOMERCATO MILAN RINNOVO MALDINI DANIEL / E' un Milan che porta sempre più il nome di Maldini. In casa rossonera prosegue infatti l'avventura del giovane Daniel, figlio di Paolo, con il club.

Il fantasista classe 2001 ha firmato il rinnovo di contratto, legandosi al Diavolo fino alIl Milan ha deciso di blindarlo e di puntare forte su di lui: il progetto, almeno fino a questo momento, è quello di farlo crescere in rossonero. Maldini ha la possibilità di allenarsi in prima squadra ma allo stesso di giocare le partite della Primavera. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . In estate diverse squadre - soprattutto in Serie B - si sono interessate al giovane calciatore ma tutte le proposte sono state rispedite al mittente.