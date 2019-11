Milan, da Castillejo a Musacchio: il punto sugli infortunati

MILAN CASTILLEJO MUSACCHIO INFORTUNI / Mateo Musacchio e Samu Castillejo a Milanello per recuperare dagli infortuni. I due ex Villarreal hanno svolto una sessione di terapie e c'è attesa a casa Milan per i nuovi controlli a cui si sottoporrà l'esterno spagnolo nei prossimi giorni.

Il calciatore è alle prese con una lesione al bicipite femorale, difficile (ma non impossibile) al momento pensare ad un suo recupero contro il. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo rossonero CLICCA QUI . Sembra più avanti, invece, il centrale pronto a riprendersi il posto al fianco di Romagnoli.