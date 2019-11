Barcellona, Neymar torna in Spagna: idee chiare

BARCELLONA NEYMAR PSG / Neymar è tornato a Barcellona. Stando a quanto riportato da 'MundoDeportivo', l'attaccante brasiliano è volato in Spagna in occasione del compleanno della moglie di Luis Suarez. Un'occasione per rivedere i suoi ex compagni e per ribadire la volontà di tornare a giocare con la maglia dei blaugrana.

Dopo il tentativo fallito della scorsa estate, Neymar dunque non ha cambiato idea: il brasiliano vuole lasciare Parigi e ilper tornare a giocare con Messi