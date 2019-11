SONDAGGIO CM.IT - Calciomercato Serie A, de Ligt l'acquisto che ha deluso di più

SONDAGGIO CM.IT CALCIOMERCATODE LIGT REBIC / Tempo di sosta in Serie A con i big che vanno in giro per il mondo al servizio delle proprie nazionali. Un breve periodo di pausa dunque per il campionato utile anche a tracciare un piccolo bilancio per quanto riguarda i nuovi acquisti. Per i follower dell'account Twitter di Calciomercato.it è Matthijs de Ligt l'acquisto che ha deluso di più finora. Il 36% dei votanti hanno scelto l'olandese mentre il 33% ha preferito Rebic del Milan.

Più staccatidi Napoli e Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE-->

Juventus, ESCLUSIVO Calderón: "Cristiano arrabbiato? Normale. Doveva restare a Madrid"

Da Lazaro a de Ligt: i mostri del calciomercato estivo

Calciomercato Milan, la macchina della discordia: l'indizio su Ibrahimovic