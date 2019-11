Calciomercato Juventus, atteso confronto Nedved-Ronaldo

CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO NEDVED / Le due sostituzioni in rapida successione contro Lokomotiv Mosca e Milan hanno scatenato il caso Cristiano Ronaldo. Il portoghese dopo aver sbollito la rabbia e problemi al ginocchio permettendo scenderà in campo nel doppio impegno decisivo col suo Portogallo contro Lituania, giovedì e Lussemburgo, domenica. In seguito sarà nuovamente tempo di confrontarsi con la realtà della Juventus e con quei problemini che sono emersi nelle ultime uscite.

Secondo quanto sottolineato da 'Repubblica' Ronaldo non verrà trattato come gli altri perché non è uno come gli altri, evitando quindi di ricevere particolari punizioni come accaduto in passato a calciatori come Vidal o Bonucci. Ciononostante Pavelha scambiato due parole con CR7 già domenica e con ogni probabilità gli riparlerà nuovamente martedì, quando Ronaldo tornerà dagli impegni con la nazionale.

