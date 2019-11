CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI JUVENTUS CINA MERTENS CALLEJON BALE / Il calciomercato in Cina è in costante espansione con i club che si rinforzano attingendo in particolar modo all'Europa sessione dopo sessione. I club asiatici non saranno quindi da meno il prossimo inverno quando con la riapertura delle ostilità potrebbero prendere a piene mani proprio dalla Serie A dove in parecchi sembrano con la valigia pronta. Visti gli ultimio avvenimenti in casa Napoli dovrebbero tornare di moda destinazioni cinesi per Dries Mertens e Josè Callejon, con lo spagnolo in particolare che aveva ricevuto un’offerta dallo Shanghai Shenhua salvo opposizione di De Laurentiis che ha preferito trattenere l'ex Real. Le cose potrebbero però andare diversamente nei prossimi mesi con lo stesso Mertens che visto il caos post-Salisburgo pare sempre più con la valigia pronta a sei mesi dalla scadenza naturale del contratto.

Calciomercato Milan, Borini e Kessie verso la Cina?

Per il belga non mancano però anche proposte dall'Italia con sondaggi di Inter e Juventus

Anche il Milan sta lavorando già sul mercato in vista della riapertura, non solo in entrata ma anche in uscita con la possibile cessione di Fabio Borini. L’ex attaccante del Sunderland potrebbe tornare in Premier League ma in alternativa potrebbe anche lasciarsi convincere dai milioni della Cina. Discorso simile anche per Franck Kessie sul quale in particolare c'è l'interesse del Wolverhampton ma anche quello di club cinesi seppur la preferenza dell'ivoriano dovrebbe ancora ricadere sull'Inghilterra. CLICCA QUI per essere costantemente aggiornato. Richieste cinesi anche a Bologna dove Donadoni ha messo Destro nel mirino.

In casa Juventus in estate Mandzukic era stato accostato ad un possibile addio verso la Cina ma al momento risultano molto più probabili soluzioni che portano in Premier o in Qatar. Tra i big europei il nome sulla bocca di tutti è invece quello di Gareth Bale, un vero e proprio caso a Madrid. Ufficialmente infortunato con i 'blancos' ma comunque arruolato con il Galles. Ulteriori segnali di un rapporto ai minimi termini che prossimamente dovrebbe portare al divorzio.

