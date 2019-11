CALCIOMERCATO BOLOGNA DESTRO SHEZHEN DONADONI CINA / Non una grande annata fin qui per Mattia Destro, al momento infortunato e comunque in grado di giocare solamente 4 partite in questa prima parte di stagione in Serie A alla corte di Mihajlovic.

Zero i goal messi a segno e tanta voglia di riscatto per l'ex attaccante di Roma e Milan che potrebbe anche lasciare ilin inverno. Secondo il 'Resto del Carlino', sarebbe arrivato un vero e proprio assalto dalla Cina per Destro da parte dell'ex tecnico felsineo, Robertoche vorrebbe portarlo tra le fila dello.

Situazione complicata per il team cinese che è al penultimo posto a tre giornate dal termine del campionato e lotta chiramente per non retrocedere. Donadoni avrebbe chiamato Destro per capire la sua disponibilità al trasferimento in Cina che potrebbe nel caso avvenire solamente a febbraio.