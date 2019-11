JUVE MILAN DONNARUMMA TIFOSI SKY / In queste ore si sta assistendo a una furiosa protesta sui social da parte dei tifosi del Milan nei versi di 'Sky Sport'. Motivo scatenante? Poco prima del fischio d'inizio del big match con la Juventus, per la cronaca vinto dai bianconeri per 1-0, l'emittente satellitare ha affrontato lo spinoso argomento Donnarumma ipotizzando un suo futuro proprio alla Juve. Questa notizia non è andata giù ai sostenitori rossoneri: molti l'hanno vista come una totale mancanza di 'rispetto' nei loro confronti e di quelli del club stesso a una manciata di minuti di una sfida così importante per morale e classifica.

OSTACOLO INGAGGIO - Restando sul tema Donnarumma, è senz'altro vero che esiste un grosso 'problema' relativo al rinnovo del suo contratto. Parliamo ovviamente del suo ingaggio, che tocca i 6 milioni di euro netti.

Una cifra fuori dai parametri del nuovo corso targato, ecco perché non sarà semplice per il Milan prolungare il matrimonio con il suo portiere oltre. Per questioni anche di bilancio, senza la Champions saranno necessarie almeno un paio di grandi plusvalenze, non è da escludere un divorzio a fine stagione. Ilin Francia resta una destinazione molto forte, ma occhio pure allae alla stessa Juventus. A Torino un'eventuale 'occasione' Donnarumma potrebbero non lasciarsela scappare.

