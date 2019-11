Italia, Castrovilli: "Il sogno di ogni bambino"

ITALIA CASTROVILLI CONFERENZA / Gaetano Castrovilli, giovane centrocampista della Fiorentina, ha raccolto la convocazione in Nazionale di Roberto Mancini in virtù proprio delle sue ottime prestazioni in questo primo scorcio di campionato alla corte di Montella.

Tanta emozione quindi per il numero 8 'viola' manifestata anche in conferenza stampa: "È il sogno di ogni bambino, non è un punto di arrivo ma da cui ripartire con grande entusiasmo, credendo nei miei mezzi. Qui c’è un gruppo fantastico, è diventato un rito cantare davanti a tutti. Ti imbarazzi ma serve a integrarti. La danza? Mi piace tutt’oggi, cerco di trovare qualche gruppo quando c’è tempo libero. Euro 2020? Io vorrei arrivare, spero di mettere in difficoltà - grazie anche alle mie prestazioni con il club - il mister per potere essere convocato".