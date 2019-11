CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC/ Nelle ultime settimane, sono molte le voci di calciomercato legate ad un possibile ritorno in Serie A di Zlatan Ibrahimovic. 'Paolo Paganini', giornalista sportivo, su Twitter ha aggiunto un altro tassello di questa storia decisamente intricata: la moglie dello svedese dovrebbe infatti ritirare a gennaio del 2020 una macchina nella zona di Milano.

Una notizia che desta sicuramente molta curiosità e non può non far pensare ad una 'strana' coincidenza legata all'interesse del Milan. Intanto, anche il Bologna non molla la presa sull'ex Juventus, conteso da diversi club in questi mesi precedenti alla finestra invernale di mercato.