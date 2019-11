CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLAN NAPOLI/ Il futuro di Allan sembra sempre più lontano dal Napoli. Nella ricostruzione de 'La Gazzetta dello Sport', è stato analizzato l'ultimo periodo del centrocampista brasiliano in azzurro, contornato dalle critiche per l'ammutinamento e dalle recenti intrusioni nella sua casa, che lo avrebbero portato ad essere triste e voler lasciare il club partenopeo.

A gennaio lo aveva cercato il PSG, pronto a fare follie, ma la volontà di De Laurentiis è stata quella di tenerlo. Intenzione che ora potrebbe cambiare radicalmente e, in quest'ottica, occhio alla Juventus del 'suo' Maurizio Sarri. Secondo 'Paolo Paganini' su Twitter infatti, i bianconeri avrebbero fatto più di un sondaggio per avere l'ex giocatore dell'Udinese a gennaio.

In questa stagione, Allan ha collezionato otto presenze in Serie A condite da un assist e tre in Champions League, dove il Napoli è vicino alla qualificazione agli ottavi di finale.