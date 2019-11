Inter, infortunio Bastoni: arriva il comunicato UFFICIALE

INTER INFORTUNIO BASTONI/ Alessandro Bastoni, dopo aver subito un colpo nella sfida di sabato contro il Verona, non è stato in grado di proseguire con il ritiro della Nazionale italiana U21 ed è rientrato ad Appiano Gentile. L'Inter, sui suoi account ufficiali, ha rilasciato un comunicato in merito alle sue condizioni.

IL COMUNICATO

Alessandro Bastoni, a causa di un trauma contusivo al piede sinistro nella gara di sabato contro L'Hellas Verona, è rientrato a Milano dal ritiro della nazionale Under 21. Per il giocatore in programma lavoro personalizzato per questa settimana.