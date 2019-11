Calciomercato Juventus e Milan, Nsame strega l'Italia

CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN NSAME - Lo scontro week end contro il San Gallo, Jean-Pierre Nsame ha segnato il suo dodicesimo gol in 14 partite di campionato. Sommando anche quelli nelle coppe, il bottino stagionale del 26enne centravanti camerunese (con passaporto francese) è già arrivato a quota 18 reti in 23 presenze.

Numeri da capogiro che hanno acceso i riflettori del calciomercato su di lui: inci stanno facendo un pensiero sia la, alla ricerca di un viceconsiderata la partenza di Mandzukic, che il, alle prese con la crisi di. Forte del contratto rinnovato lo scorso luglio, lonon ha intenzione di cedere il suo gioiello a gennaio, essendo in corsa per il titolo (i gialloneri sono primi con un punto di vantaggio sul Basilea, ndr) e per il passaggio del turno in Europa League.