QUALIFICAZIONI EURO 2020 ITALIA BOSNIA ARMENIA DATE ORARI CALCIOMERCATO TV STREAMING / Ultima sosta per le Nazionali di questo 2019 dedicata alle ultime due giornate di qualificazione a Euro 2020. Già qualificata con tre turni d'anticipo grazie alla vittoria sulla Grecia, l'Italia di Roberto Mancini concluderà il proprio percorso contro Bosnia e Armenia con l'obiettivo di chiudere il girone a punteggio pieno dopo le otto vittorie su otto ottenute finora. Inoltre, i prossimi due match rappresenteranno un'occasione per le big di Serie A per osservare i numerosi giocatori azzurri già in ottica calciomercato. Ecco date e orari di Bosnia-Italia e Italia-Armenia, tutti gli osservati speciali di calciomercato e dove vederle in TV e in streaming. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato, da Florenzi e Tonali alle novità Castrovilli e Orsolini, fino a Chiesa: gli osservati speciali

Sono numerosi i giocatori azzurri di cui si parla già in chiave mercato. In primis Gianluigi Donnarumma, che negli ultimi giorno è stato di nuovo accostato alla Juventus. Nei prossimi mesi la dirigenza del Milan incontrerà l'entourage del portiere per discutere il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2021, con il club bianconero che starebbe però monitorando con attenzione la situazione e sarebbe pronto ad inserirsi nella trattativa. Ma a tenere banco negli ultimi giorni è soprattutto la situazione legata al futuro di Alessandro Florenzi: come raccontato da Calciomercato.it, il capitano della Roma continua ad essere escluso da Fonseca solo per scelta tecnica, in quanto l'allenatore non lo ritiene un terzino affidabile. Il 28enne sta così ragionando sul proprio futuro, anche per non perdere proprio la Nazionale e l'Europeo di giugno.

Per Florenzi potrebbe presto bussare alla porta della Roma l'Inter di Conte , che è a caccia di rinforzi per gennaio, ma anche ilin un ipotetico scambio di maglie cone il, anch'esso a caccia di un laterale.

Altri osservati speciali saranno con ogni probabilità i due esordienti di Fiorentina e Bologna Castrovilli e Orsolini, entrambi autori di un'ottima prima parte di stagione e già attenzionati dalle big. In particolare, per Castrovilli si profila già un derby di mercato tra Inter e Milan nella prossima estate. Anche Tonali, richiamato dall'Under 21 dopo il forfait di Verratti, continua ad essere uno dei principali nomi in vista delle prossime sessioni. Il centrocampista classe 2000 di proprietà del Brescia piace ormai a tutte le big di Serie A e non solo. Anche club esteri del calibro di PSG e Atletico Madrid hanno infatti messo gli occhi sul talento azzurro, che è già valutato però circa 40 milioni di euro dal presidente Cellino. Infine, si parla ormai da mesi del futuro di Federico Chiesa, trattenuto in estate dalla Fiorentina nonostante il corteggiamento della Juventus. Il club bianconero continua però a monitorare il talento viola, così come l'Inter di Conte, nonostante la ferma volontà del presidente Commisso e della nuova proprietà di trattenere il più a lungo possibile il giocatore: il primo obiettivo della dirigenza è infatti quello di rinnovare l'attuale contratto che lega Chiesa alla Fiorentina fino al 2022. Il classe 1997 è insomma destinato a far parlare ancora di sé anche nei prossimi mesi.

Bosnia-Italia e Italia-Armenia: date, orari e dove vederle in TV e in streaming

L'Italia affronterà la Bosnia Erzegovina venerdì 15 novembre allo Stadio 'Bilino Poje' di Zenica, con fischio d'inizio alle ore 20.45. Stesso orario per l'ultimo match contro l'Armenia, in programma lunedì 18 novembre al 'Barbera' di Palermo. Entrambe le partite saranno visibili in esclusiva sui canali Rai, in chiaro su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma 'Rai Play'.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE ->>>

Juventus, CT Italia Mancini interviene sul 'caso' Ronaldo

Italia, Mancini in conferenza da Zaniolo a Balotelli

Milan, le ultime di CM.IT sul ritorno di Thiago Silva