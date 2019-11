JUVENTUS CHRISTILLIN CRISTIANO RONALDO/ Intervistata ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Evelina Christillin ha parlato di Cristiano Ronaldo, uscito fra le polemiche nel match contro il Milan di Stefano Pioli: "Sarri ha fatto bene, già durante il match contro la Lokomotiv si vedeva che non era in forma. Non vedo colpe di lesa maestà da parte dell'allenatore, ci sta il giocatore ci resti male, un po' meno che se ne vada via prima del termine della partita.

E' un peccato per i suoi compagni, che avrebbero meritato la sua presenza dopo la vittoria, dovrebbe essere più uomo squadra. A volte si comporta da viziatello, come quando non si presenta ai premi. Ronaldo è un capitale importante della società Juventus e questa vicenda non avrà strascichi in futuro".

