CALCIOMERCATO MILAN THIAGO SILVA PSG SCADENZA CONTRATTO 2020 RINNOVO - Il Paris Saint-Germain di Thomas Tuchel vola, in Ligue 1 e Champions League, grazie ai gol di Mauro Icardi. Ma anche grazie ad una straordinaria solidità difensiva: solo otto i gol presi in campionato in tredici partite giocate, mentre in Europa Keylor Navas non ha ancora subito una rete, nonostante la presenza nel girone A del Real Madrid di Zinedine Zidane. Il punto fermo del reparto è, senza dubbio Thiago Silva. Il 35enne capitano ha raccolto ben sedici presenze nel corso di questa prima parte di stagione, ma il contratto resta in scadenza nel giugno del 2020.

Calciomercato Milan, Thiago Silva e il rinnovo col Psg

Arrivato nell'estate del 2012 dalper 40 milioni di euro, il Nazionale delsi è espresso in questi anni su ottimi livelli e, specialmente, in quella iniziata nell'agosto scorso: per tutti gli aggiornamenti,

Le prestazioni, per ora, non hanno ancora spinto l'uomo mercato dei parigini, Leonardo, a discutere di un eventuale prolungamento dell'accordo, nonostante il difensore sia ben disposto a proseguire l'avventura a Parigi. E nei giorni scorsi si è tornati a parlare di un possibile, e gradito dalla piazza, ritorno di Thiago Silva al Milan: una idea, per ora, e niente di più. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, oltre a non esserci stati contatti col Milan, esiste la possibilità di un nuovo accordo col Paris Saint-Germain. Le parti, come detto, non ne hanno ancora discusso, ma la volontà è quella di vivere ancora stagioni da protagonista con la maglia dei parigini. Qualora non si dovesse arrivare alla fumata bianca, tutte le possibilità torneranno in ballo: la priorità è il Psg, in campo e per il futuro.

