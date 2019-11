NAPOLI HAALAND GRIMALDO BERGE / Il Napoli guarda al mercato in attesa di sistemare la situazione interna allo spogliatoio, con Ancelotti in bilico e che rischia dopo la sosta nelle sfide con Milan e Liverpool.

In mezzo al campo, in prospettiva giugno, continua il corteggiamento sul centrocampista del Genk, 'studiato' in Champions League nell'incrocio contro la squadra belga come scrive 'La Gazzetta dello Sport'. A centrocampo, inoltre, occhi sempre anche sudel Boca Juniors.

Con la Juventus, invece, ci potrebbe essere un doppio duello di mercato. Oltre al gioiello del Salisburgo Haaland, il Ds Giuntoli potrebbe sferrare un'offensiva per Grimaldo, laterale del Benfica e in orbita bianconera. L'ex Barcellona avrebbe una valutazione intorno ai 30 milioni di euro.