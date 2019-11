PANIZ JUVENTUS SARRI RONALDO MERCATO CONTE/ Il caso Ronaldo continua a tenere banco. In esclusiva a Calciomercato.it di questo, ma anche di Sarri, mercato e Conte, ha parlato l'avvocato Maurizio Paniz, esponente politico e presidente dello 'Juventus Club Parlamento'.

Avvocato, qual è il suo bilancio su questa prima parte di stagione della Juventus?

"Prima in classifica, ottavi di Champions League raggiunti con due turni d'anticipo. Sul piano dei risultati mi sembra sia un bilancio eccellente".

Malgrado questi risultati, Sarri viene criticato sul piano del gioco. Sotto questo profilo, molti tifosi bianconeri sostengono che non sia cambiato nulla rispetto ad Allegri. Concorda?

"E' vero, molti tifosi si lamentano per l'assenza del gioco. In realtà qualche bella partita è stata fatta, mi viene in mente quella in casa dell'Inter, anche il primo tempo contro il Napoli. Io approvo le scelte della società rispetto a Sarri, fermo restando la mia stima per Allegri".

Sta facendo molto rumore il caso Ronaldo, sostituito contro il Milan e che ha lasciato lo stadio prima della fine della gara.

"E' una fortuna avere un giocatore che ha voglia di giocare sempre, queste reazioni sono umane".

Sembra che la Juventus non prenderà provvedimenti. Non crede che però Ronaldo abbia mancato di rispetto e debba chiedere scusa all'allenatore e ai compagni?

"La società sa i passi che deve fare, se ha un codice interno potrebbe intervenire. Può darsi che Ronaldo si sia già scusato, non possiamo saperlo. Io non enfatizzerei troppo. I panni sporchi si lavano in famiglia".

Può essere un problema per Sarri la gestione del fuoriclasse portoghese?

"No".

Lei ha rapporti con la società bianconera, si aspetta un colpo alla Ronaldo per il futuro?

"Se capiterà l'occasione la Juventus non si tirerà indietro, purchè sia in linea con i suoi parametri economici".

Conte giorni fa ha attaccato pubblicamente la dirigenza dell'Inter per la programmazione sbagliata, salvo poi ridimensionare le sue parole. Non crede che abbia sbagliato tempi e modi?

"Innanzitutto un allenatore deve rispettare la sua società e conoscerne le esigenze. L'Inter peraltro ha dimostrato di voler assecondare le richieste del suo tecnico. Per fare una squadra forte serve tempo e pazienza".