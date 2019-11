Roma, conferme su Florenzi in bilico: c'è anche la Juventus

CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI / Non è un caso, ha detto il tecnico Fonseca, ma poco ci manca. Alessandro Florenzi è sparito dai radar del tecnico che non lo vede come terzino e di conseguenza si aprono scenari importanti di calciomercato. Per il Ct Roberto Mancini il capitano giallorosso rimane un elemento importante per la Nazionale, ma tramite il proprio staff avrebbe fatto sapere al giocatore che se non tornerà a giocare rischia di perdere l'Europeo.

Anche per questo, scrive 'Tuttosport', a gennaio rischia concretamente di finire sul mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo il quotidiano torinese Fiorentina e Sampdoria si sono mosse ma soltanto per il prestito, mentre l'Inter sarebbe più interessata a Matteo Darmian per gennaio. Occhio quindi alla Juventus, dove il tecnico Sarri è un suo estimatore e DeSciglio potrebbe salutare. All'estero invece l'ipotesi Lione con Rudi Garcia che lo riabbraccerebbe. Il noto è legato più che altro all'ingaggio, mentre la cifra per il cartellino potrebbe abbassarsi fino a quota 12-15 milioni di euro.