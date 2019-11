CALCIOMERCATO INTER DE PAUL AUSILIO KULUSEVSKI CASTROVILLI/ Sulle colonne dell'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', si parla anche di calciomercato Inter e, più in particolare, di Rodrigo De Paul, Dejan Kulusevski e Gaetano Castrovilli. Per il primo, come affermato anche da Calciomercato.it nei giorni scorsi, le richieste dell'Udinese si aggirano intorno ai 35 milioni di euro.

I nerazzurri, che vorrebbero l'ex Valencia per gennaio, potrebbero inserire un gioiello del vivaio nell'operazione o tentare una formula di prestito con diritto od obbligo di riscatto.

Per la finestra di mercato estiva quindi, i nomi sono quelli di Kulusevski e Castrovilli. Il primo è stato visionato nella sfida di domenica del Parma contro la Roma. Al Tardini c'era infatti Piero Ausilio, dirigente della Beneamata, che ha potuto osservare il giovanissimo giocatore di proprietà dell'Atalanta anche nel pareggio per 2-2 di San Siro. Discorso simile per Castrovilli, nel mirino dell'Inter per il centrocampo del futuro.

