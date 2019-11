JUVENTUS CAPELLO RONALDO / Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni dell'ex allenatore Fabio Capello che, parlando di Cristiano Ronaldo dopo il caso della sostituzione di Juventus-Milan, aveva sentenziato: "Non fa un dribbling da tre anni". Parole che hanno infiammato i social, sulle quali lo stesso Capello è tornato in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano 'La Repubblica': "Ma erano tre anni in senso metaforico, non serve Guglielmo Marconi per capirlo - esordisce quindi Capello -. C'entra l'agilità, c'entra il tempo che passa, con gli anni qualcosa si perde, è fatale. Ma altro si acquista: in area, Ronaldo è molto ma molto più forte di prima, un centravanti pazzesco. Il numero uno al mondo". Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Anche se, aggiunge Capello...

"Io lo ricordavo debordante, e oggi debordante non è più. Ma sarà ancora molto utile alla Juventus. Soltanto, sarà un Ronaldo diverso, in fase evolutiva. Aveva già cominciato al Real Madrid, spostandosi più dentro l'area". La chiosa, invece, è sulla reazione alla sostituzione: "Nella storia del calcio, da quando per regolamento esistono le sostituzioni sono stati sostituiti tutti".

Ti potrebbe interessare anche -->>>>>>

Calciomercato Milan, da Ibrahimovic alla sfida all'Inter per Mertens: casting attacco

Juventus, Paratici chiama Ronaldo: la linea del club

Juventus, ESCLUSIVO Calderón: "Cristiano arrabbiato? Normale. Doveva restare a Madrid"