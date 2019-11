NAPOLI INFORTUNIO MILIK / E' un'annata travagliata per Arkadiusz Milik. I problemi iniziano il 10 agosto, nella seconda americana contro il Barcellona quando Milik da forfait a pochi minuti dal calcio d'inizio. Il centravanti polacco sente un fastidio al pube, lo staff medico del Napoli noterà una sindrome retto-adduttoria, un'infiammazione cronica che rappresenta una forma di pubalgia. Milik si ferma per circa 40 giorni, rientra a metà settembre nella trasferta di Lecce. I problemi fisici gli tolgono certezze come dimostrano le occasioni fallite a Genk il 2 ottobre scorso. La svolta è il gol in Nazionale contro la Macedonia del Nord, è la prima delle sei reti realizzate in un mese con cinque messi a segno in maglia azzurra.

I problemi, però, sembrano non averlo abbandonato, Milik si è fermato di nuovo prima della sfida contro il Genoa, avverte fastidio al pube, è andato in Nazionale ma al momento ha chiesto di non giocare per rimettersi in forma, nel ritiro dellasta svolgendo delle terapie. Le sue condizioni vanno monitorate costantemente, non c'è certezza sui tempi di recupero.

