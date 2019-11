JUVENTUS BERNARDESCHI CAN SANCHO BRANDT / La Juventus si muoverà soprattutto in uscita nella finestra invernale del calciomercato. Con le valigie pronte c'è in primis Mario Mandzukic, da tempo separato in casa e sui cui restano in piedi le ipotesi Premier e Qatar. Anche Emre Can e Rugani, utilizzati col contagocce da Sarri, rischiano di lasciare Torino a gennaio, con l'ex Liverpool fuori dalla lista Champions per la prima fase. Per le ultime notizie Clicca Qui!

Domenica sera nel posticipo contro il Milan non è passata inosservata la presenza sulle tribune dell''Allianz Stadium' degli emissari di Manchester United e Borussia Dortmund, con il CFO Paratici che continua il pressing per il ritorno di Pogba e con i 'Red Devils' interessati a Mandzukic ed Emre Can. Ma oltre ad possibile affare con gli inglesi, potrebbe nascere un asse di mercato anche con la società di Bundesliga. Non è un mistero il debole dei campioni d'Italia per Sancho, gioiello esploso con la maglia dei gialloneri e finito sul taccuino di tante big europee.

Il Borussia valuta almeno 100 milioni di euro l'ex Manchester City, che si è messo in mostra anche senza andare a segno nella doppia sfida di Champions League con l'

Contro i nerazzurri si è fatto notare pure Julian Brandt, eclettico tornante in gol nel match di ritorno con la rimonta degli uomini di Favre ai danni della squadra di Conte. Brandt - la cui valutazione è schizzata intorno ai 50 milioni - è un vecchio pallino di Paratici, che già lo aveva messo nel mirino prima del trasferimento del 23enne nazionale teutonico dal Bayer Leverkusen al Borussia. La Juventus, oltre ad una sostanziosa offerta economica, potrebbe valutare l'opportunità di mettere sul piatto i cartellini di Rugani (già in passato accostato al sodalizio di Dortmund), Emre Can e Bernardeschi, con la permanenza a Torino dell'ex Fiorentina che non sarebbe è scontata la prossima estate viste le ultime e altalenanti prestazioni in campo.

