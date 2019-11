EMPOLI BUCCHI / Benservito dell'Empoli a Cristian Bucchi. Stando a 'Sky Sport', nelle scorse ore il club toscano avrebbe comunicato l'esonero al tecnico dopo il ko interno di sabato contro il Pescara.

Bucchi paga l'altalenante rendimento in campionato, con tre soli punti conquistati nelle ultime sei giornate e una posizione di classifica distante rispetto alle previsioni di inizio campionato. Il patronavrebbe individuato in Davideil successore di Bucchi: contatti in corso con l'ex Crotone e Udinese, di recente accostato anche alla panchina delprima dell'arrivo di Thiago Motta.