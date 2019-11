INTER GABIGOL FLAMENGO / Un Gabigol da record al Flamengo. L'attaccante ha raggiunto le 21 reti stagionali, superando un mito del club rossonero come Zico.

Sono 37 i gol firmati adesso nel 2019 per il classe '96, atteso il 23 novembre dalla finalissima di Copa Libertadores con il River Plate.

Un eventuale successo contro gli argentini cementerebbe ancora di più il matrimonio tra Gabigol e il Flamengo, con il club brasiliano che avrebbe già raggiunto un'intesa da 20 milioni di euro più bonus con l'Inter per l'intero cartellino della punta stando a 'La Gazzetta dello Sport'. Dall'Europa invece non sarebbero ancora arrivare offerte concrete per il numero nove, attualmente in prestito al Flamengo e sotto contratto fino al 2022 con la società nerazzurra.