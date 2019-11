CALCIOMERCATO MILAN XHAKA TORREIRA / Caccia alle occasioni per il Milan chiamato a gennaio ad un calciomercato da protagonista per puntellare diversi reparti. Grande attenzione anche al centrocampo, dove su Kessie si è riattivato il Wolverhampton ed alla luce anche degli ultimi episodi che hanno portato all'esclusione dalla lista dei convocati nella sfida con la Juventus la partenza dell'ivoriano, a fronte di un'offerta importante, appare un'ipotesi probabile. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Gli occhi degli uomini mercato rossoneri tengono d'occhio dunque diverse situazioni, con particolare attenzione a quanto sta accadendo in casa Arsenal. Ad esempio con Granit Xhaka, a cui è stata tolta la fascia da capitano e si prepara per l'addio proprio a gennaio.

Dalla Svizzera sono arrivate ieri indiscrezioni secondo cui Xhaka starebbe addirittura già cercando casa a Milano in vista un probabile trasferimento : per il quotidiano 'Tuttosport' però filtrano secche smentite dal Milan che, invece, si sarebbe tornato a muovere sul compagno di squadra, l'exLucas. Già seguito in estate, l'uruguaiano non sta brillando e l'agente è atteso a Londra per discutere con i 'Gunners' della sua situazione. I rossoneri osservano, pronti a rimettersi in moto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -->>>>

Calciomercato Milan, da Ibrahimovic alla sfida all'Inter per Mertens: casting attacco

Mondiali Under 17, il sogno dell'Italia finisce ai quarti

Calciomercato Roma, Florenzi ai margini: parla Fonseca

Calciomercato Milan, ecco quando deciderà Ibrahimovic. E intanto i Galaxy...