JUVENTUS RONALDO / Juventus prima in classifica, imbattuta in Europa e già agli ottavi di Champions League, ma con il caso Cristiano Ronaldo da gestire. Il fuoriclasse portoghese non ha gradito il cambio di Sarri con Dybala ad inizio ripresa del match contro il Milan, lasciando poi velocemente l''Allianz Stadium' al fischio finale. L'ex Real Madrid ha raggiunto nelle scorse ore il ritiro del Portogallo, con la società bianconera che non lo ha multato per il comportamento tenuto domenica. Per le ultime notizie Clicca Qui!

Il tutto è stato un po' smorzato dal post sui social del numero 7, anche se la Juventus non ha gradito l'atteggiamento del giocatore con i compagni che si aspettano le sue scuse al ritorno dalla Nazionale si legge su 'La Gazzetta dello Sport'.

"Se è andato via prima, ne discuterà e sarà un qualcosa da risolvere con i suoi compagni", aveva spiegato Sarri in conferenza stampa . Ronaldo avrà un confronto con lo spogliatoio quando tornerà a Torino e nei prossimi giorni potrebbe ricevere la chiamata diper chiarire l'episodio. Il CFO bianconero già domenica sera si era messo in contatto con l'agente del portoghese, Jorge Mendes.

