CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC MERTENS / Caccia ai gol ed all'esperienza per questo Milan che con un Piatek in crisi ed un fumoso Rafael Leao ha bisogno di un cannoniere che porti leadership ed imprevedibilità. I rossoneri, attesi come una delle società che a gennaio dovranno probabilmente intervenire di più sul calciomercato, partono dalla scelta di un nuovo ariete e cercano di pescare nella lista dei calciatori in cerca di nuovi stimoli oppure in rotta con i rispettivi club. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Milan, derby con l'Inter per Mertens?

Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it dunque, il Milan si è messo in posizione di attesa su Zlatan Ibrahimovic e non esclude possibili affondi. Un'ipotesi comunque non semplice, e di certo non l'unica sul tavolo degli uomini mercato milanisti.

Nonostante le smentite dei giorni scorsi infatti secondo 'Tuttosport' un nome buono per l'attacco di Pioli rimane quello di Mario, ai margini dellache non si opporrebbe alla sua cessione. L'ultima ipotesi lanciata dal quotidiano torinese porta però a quel Driesfinito nella lista dei calciatori che Aureliovuole cedere dopo l'ammutinamento. In scadenza di contratto a giugno, il belga guadagna 4 milioni di euro ed un'ipotesi di lavoro anche per l', probabilmente però più in ottica estiva a parametro zero. Il Milan può inserirsi e mettere a segno il colpo a cifre piuttosto contenute per rilevarne il cartellino alla luce delle ultime vicende.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -->>>>

Calciomercato Napoli, ultimatum Ancelotti: scelto l'erede

Mondiali Under 17, il sogno dell'Italia finisce ai quarti

Calciomercato Roma, Florenzi ai margini: parla Fonseca

Calciomercato Milan, ecco quando deciderà Ibrahimovic. E intanto i Galaxy...