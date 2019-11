CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI GATTUSO / Il peggior avvio stagionale dal 2011 e gli ultimi episodi interni allo spogliatoio hanno minato la posizione di Carlo Ancelotti al Napoli probabilmente in maniera irreversibile. Chiusa la quinta partita senza vittoria, il tecnico è finito in discussione e come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it la dirigenza si aspetta una reazione tra Milan e Liverpool dopo la sosta. L'obiettivo minimo per scongiurare tracolli immediati è la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League che per le casse del club vale un tesoretto fondamentale. Ma in ogni caso, secondo 'Tuttosport', tra Ancelotti e il Napoli sarà addio al più tardi al termine della stagione, se non ci saranno anzi scossoni anticipati che non vanno esclusi. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Per il quotidiano torinese la dirigenza azzurra avrebbe deciso di voltare pagina abbandonando il progetto con un allenatore-manager per tornare ad affidare la squadra ad un allenatore di campo in contatto costante con i calciatori.

Viste anche le difficoltà per Massimiliano dopo le prime voci su Luciano Spalletti , sempre secondo 'Tuttosport' la prima scelta di Aurelioin caso di esonero di Ancelotti a stagione in corso sarebbe Gennaro. Per ripartire da un nuovo progetto a giugno, invece, il preferito rimane Gian Piero Gasperini, davanti ad altre ipotesi che pure piacciono comee Simone. Suggestiva ma difficile l'ipotesidell'Ajax, non va scartato invece Vladimirche in Italia ha già fatto bene vincendo una Coppa Italia con la Lazio.

