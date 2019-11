INTER BASTONI INFORTUNIO ITALIA UNDER 21 / Non c'è proprio pace per Antonio Conte che prosegue la conta degli infortunati. L'ultimo in lista è il giovane Alessandro Bastoni che nell'ultimo mese aveva anche iniziato a raccogliere minutaggio e consensi entrando a pieno ritmo nei meccanismi difensivi dei nerazzurri.

Secondo quanto sottolineato da 'Sky Sport' il difensore dell', che era uscito acciaccato dalla sfida contro il Verona, si sottoporrà quindi agli accertamenti del caso saltando dunque sicuramente le sfide di qualificazione a Euro 2021 contro Islanda e Armenia. Tutte le news sull'Inter e non solo: CLICCA QUI

