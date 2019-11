p>JUVENTUS MIRABELLI BONUCCI/ Intervenuto ai microfoni di 'TeleLombardia', Massimiliano, ex dirigente del Milan, ha parlato di Leonardo, attualmente alla Juventus, e di buoni esempi, soprattutto dopo la vicenda di ieri sera legata alla sostituzione di: "Il difensore italiano è stato sempre un grandissimo professionista. Dopo l'espulsione contro il Genoa però, gli feci una multa esagerata, 100mila euro, gli dissi che doveva dare l'esempio. Inoltre, da capitano, doveva accettarla proprio in quest'ottica". Per le ultime notizie sul campionato di Serie A---> clicca qui!